Регистрация товарного знака ShotApp: защита интеллектуальной собственности в сфере цифровых доказательств | ВебДжастис

04 апреля 2022 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) зарегистрировала товарный знак ShotApp

Под данным товарным знаком оказываются услуги по фиксации доказательств при помощи одноименных мобильных приложений и расширения для браузера Google Chrome

Роспатент приятно удивил крайне оперативным рассмотрением заявки - срок регистрации составил всего 4 месяца

Товарный знак (знак) защищает словесное обозначение ShotApp в отношении следующих товаров (работ, услуг):

35 - ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; экспертиза деловая; фиксация информации в сети Интернет, включая автофиксацию при помощи специальных программных средств.

45 - исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц

