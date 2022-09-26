Нарушение прав на товарный знак в тендерах: как взыскать компенсацию за недобросовестную конкуренцию | ВебДжастис

Предмет спора: Товарные знаки

Цена иска: 1 000 000 р.

Взыскано: 500 000 р.

Протоколом осмотра нотариусом доказательств - информации в сети Интернет от 25.05.2018 было зафиксировано содержание страниц интернет-сайта http://zakupki.gov.ru, а также документация (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок и др.), подтверждающая победу Ответчика в тендере на поставку металлорежущего инструмента, а именно пластин и державок «TaeguTec».

При определении размера компенсации Арбитражным судом были учтены следующие обстоятельства:

- известность оригинальной продукции TaeguTec

- размер суммы, на которую был выигран тендер Ответчиком

- проигрыш официального дистрибьютора в тендере в связи с предложением недобросовестным Ответчиком более низкой цены

- репутационный вред Истцу, подрыв доверия к продукции TaeguTec

- вероятность причинения убытков правообладателю, связанных с неполучением средств от реализации аналогичных товаров

Рассмотрев апелляционную жалобу Ответчика на Решение арбитражного суда, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе, согласившись с выводами суда первой инстанции.

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru