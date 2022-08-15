Электронная переписка в договоре: как защитить результат работ от претензий заказчика | ВебДжастис

Предмет спора: Заключение и исполнение договоров

Цена иска: 106 120 р.

Взыскано: 105 140 р.

Из условий заключенного договора следует, что стороны предусмотрели возможность согласования действий по исполнению договора с использованием переписки по электронной почте, истцом в договоре указан электронный адрес ответственного менеджера.

Ответчик по первоначальному иску предоставил в материалы дела сканкопии электронной переписки с ответственным менеджером истца. Не оспаривая данный факт, истец заявил суду о том, что акт выполненных работ должен был быть направлен ему только в оригинале, так как электронная версия документа не была пописана со стороны ответчика цифровой подписью.

Данный довод был отклонен судом, так как противоречащий оговорке об обмене документами по электронной почте, закрепленной в договоре.

Истец по первоначальному иску завил о том, что лицо ведущее переписку (ответственный менеджер) не является сотрудником Истца и переписка с ним не имеет правовых последствий для Истца.

Суд отклонил данный довод по следующими основаниям:

В силу п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие, в том числе на представление интересов в суде, может содержаться как в отдельном документе (доверенности), так и в договоре, решении собрания, если иное не установлено законом или не противоречит существу отношений (пункты 1, 4 статьи 185 ГК РФ, статья 53 ГПК РФ, статья 61 АПК РФ).

Таким образом, действия по получению корреспонденции ответственного менеджера, указанного в договоре, но не являющегося работником истца, приравниваются к действиям самого истца.

Материалами дела подтверждается получение истцом по первоначальному иску рекламного продукта в виде сайта, ключей доступа, инструкций по использованию и акта выполненных работ. Пропустив срок выставления претензий, заказчик считается принявшим работы без замечаний. Кроме того, результат работ находится у истца, который распоряжается им по своему усмотрению.

Заявленный истцом отказ от принятия исполнения по договору не может быть принят судом во внимание, так как совершен после получения результата работ, что не соответствует требованиям ст. 717 ГК РФ

