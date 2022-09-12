Защита товарного знака в интернете: как взыскать компенсацию за использование бренда на сайте | ВебДжастис

Предмет спора: Товарные знаки
Цена иска: 3 000 000 р.
Взыскано: 300 000 р.

желтый указательный палец, направленный вправо, на темно-зеленом фоне Истец предъявил следующие требования:
– о запрете использование товарного знака в доменном имени - к администратору домена;
– о запрете использования товарного знака на сайте - к лицу, фактически использующему сайт;
– требование о взыскании компенсации - солидарно с обоих Ответчиков.

Факт незаконного использования обозначений «Септик-танк», «Биотанк», «Микроб» и «Инфильтратор» подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела (нотариальный протокол осмотра сайта)

При этом, возмещению Истцу также подлежат судебные расходы, понесенные истцом при оплате услуг нотариуса при фиксации нарушений, и почтовые расходыжелтый эмодзи указывающей вверх руки на темно-зеленом фоне

