Защита товарного знака в интернете: как взыскать компенсацию за использование бренда на сайте | ВебДжастис
Предмет спора: Товарные знаки
Цена иска: 3 000 000 р.
Взыскано: 300 000 р.
Истец предъявил следующие требования:
– о запрете использование товарного знака в доменном имени - к администратору домена;
– о запрете использования товарного знака на сайте - к лицу, фактически использующему сайт;
– требование о взыскании компенсации - солидарно с обоих Ответчиков.
Факт незаконного использования обозначений «Септик-танк», «Биотанк», «Микроб» и «Инфильтратор» подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела (нотариальный протокол осмотра сайта)
При этом, возмещению Истцу также подлежат судебные расходы, понесенные истцом при оплате услуг нотариуса при фиксации нарушений, и почтовые расходы
⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru