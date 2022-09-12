Защита товарного знака в интернете: как взыскать компенсацию за использование бренда на сайте | ВебДжастис

Предмет спора: Товарные знаки

Цена иска: 3 000 000 р.

Взыскано: 300 000 р.

Истец предъявил следующие требования:

– о запрете использование товарного знака в доменном имени - к администратору домена;

– о запрете использования товарного знака на сайте - к лицу, фактически использующему сайт;

– требование о взыскании компенсации - солидарно с обоих Ответчиков.

Факт незаконного использования обозначений «Септик-танк», «Биотанк», «Микроб» и «Инфильтратор» подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела (нотариальный протокол осмотра сайта)

При этом, возмещению Истцу также подлежат судебные расходы, понесенные истцом при оплате услуг нотариуса при фиксации нарушений, и почтовые расходы

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru