Незаконное использование товарного знака COMICCON: как взыскать 1,2 млн рублей компенсации | ВебДжастис

Предмет спора: Товарные знаки

Представитель: ООО «КРИ»

Цена иска: 1 200 000 р.

Взыскано: 1 200 000 р.

Протоколом нотариального осмотра сайта Ответчика был подтвержден факт незаконного использования ответчиками товарного знака истца по использованию обозначений «Moscow Comic Соn» и «MOSCOW COMIC CON 2018», сходных до степени смешения с товарным знаком No569009, в отношении услуг по рекламе, организации выставок, конвенций и фестивалей, однородных услугам 35 и 41 классов МКТУ товарного знака No 569009.

В обоснование размера заявленной ко взысканию компенсации истец сослался на стоимость билетов на мероприятие, зафиксированной в ходе нотариального осмотра сайта Ответчика, на основании чего суд решил разумным и справедливым взыскать компенсацию в размере по 600000 руб. с каждого из ответчиков, как было заявлено Истцом

