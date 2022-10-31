Доказательства из интернета в спорах о товарных знаках: как нотариальный протокол влияет на решение суда | ВебДжастис

Предмет спора: Товарные знаки

Цена иска: 500 000 р.

Взыскано: 0 р.

Арбитражным судом г. Москвы, при рассмотрении дела о запрете использовать обозначение, в качестве доказательства факта использования охраняемого обозначения был принят протокол осмотра нотариусом информации в сети Интернет.

Судом установлено, что согласно сведениям из Протокола осмотра нотариусом письменных доказательств - информации в сети Интернет от 12.05.2017г., в интервью представитель Ответчика указывает, что ценовой диапазон стоимости билетов на выставку - 900-4500 руб. (стр. 52 Протокола). Копией билета на выставку подтверждается стоимость билета - 1200 руб. При этом также согласно данным Протокола, в 2017 году за два дня выставки ее посетили более 10 000 человек (стр. 24 Протокола). Таким образом, только за одну выставку ответчик более 9000000 рублей выручки. Выставка проводилась не менее, чем дважды, причем на крупнейших выставочных площадках - в КВЦ «Сокольники» в период с 18.06.2016г. по 19.06.2016г. и на ВДНХ ЭКСПО в период с 29.04.2017г. по 01.05.2017г.

Вместе с тем, арбитражный суд пришел к выводу о том, что обозначение Moscow Comic Convention, использованное Ответчиком при проведении фестиваля Moscow Comic Convention, проходившего в КВЦ «Сокольники» в период с 18.06.2016г. по 19.06.2016г. и на ВДНХ ЭкСПо в период с 29.04.2017г. по 01.05.2017г., не сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком Истца по Свидетельству № 609909

