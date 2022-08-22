Кража интеллектуальной собственности на Авито: как взыскать 450 000 рублей за использование фотографий | ВебДжастис

Предмет спора: Авторское право: фотографии, рисунки, видео

Цена иска: 450 000 р.

Взыскано: 450 000 р.

Нарушение прав Истца на 45 фотоизображений подтверждается протоколами осмотра нотариусом доказательств –информации в сети Интернет, составленных на основании заявления Седых Е.Н. (в протоколе перечислены адреса страниц в сети интернет, которые были осмотрены).

Среди осмотренных страниц – страницы Интернет-магазина «TuningLifeSTORE», содержащие объявления о продаже запасных частей с их фотоизображениями; страницы Магазина raceXна сайте Avito, содержащие объявления о продаже различных запасных частей с фотоизображениями (в объявлениях имеется указание на дату размещения), указание наименования ответчика и его ОГРНИП

В судебном заседании Истцом также представлена фотокамера марки Nicon модель D3100, серийный номер 6632310.

Кроме этого, Истцом представлены распечатки метаданных спорных фотоизображений, содержащие сведения об имени файла, его размере, о камере, которой выполнена съемка, в том числе о её серийном номере, о размере изображения (4608х3072), условиях съемки (фокусное расстояние, ISO) и другие параметры.

