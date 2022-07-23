23.07.2022 ВСЕ ПОСТЫ |

Борьба с контрафактом: как взыскать компенсацию за нарушение авторских прав | ВебДжастис

Розовый равнобедренный треугольник, расположенный по центру на однотонном темно-зеленом фоне.Предмет спора: Авторское право: прочие произведения
Цена иска: 100 000 ₽
Взыскано: 100 000 ₽

желтый эмодзи указывающей руки, направленной вправо, на темно-зеленом фоне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск о запрете реализации контрафактной продукции, изъятии ее из оборота и взыскании компенсации.

Протоколом осмотра нотариусом информации в сети Интернет был доказан факт размещения контрафактных товаров на витрине интернет-магазина ответчика, что позволило взыскать с нарушителя 100 000 рублей.

На стадии исполнительного производства в целях добровольного исполнения решения суда сторонами было заключено мировое соглашение об уплате 100 000 рублей компенсации и распределении судебных расходов.желтый эмодзи руки с указательным пальцем, направленным вверх

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo