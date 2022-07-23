Борьба с контрафактом: как взыскать компенсацию за нарушение авторских прав | ВебДжастис
Предмет спора: Авторское право: прочие произведения
Цена иска: 100 000 ₽
Взыскано: 100 000 ₽
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск о запрете реализации контрафактной продукции, изъятии ее из оборота и взыскании компенсации.
Протоколом осмотра нотариусом информации в сети Интернет был доказан факт размещения контрафактных товаров на витрине интернет-магазина ответчика, что позволило взыскать с нарушителя 100 000 рублей.
На стадии исполнительного производства в целях добровольного исполнения решения суда сторонами было заключено мировое соглашение об уплате 100 000 рублей компенсации и распределении судебных расходов.
⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru