Злоупотребление правом в спорах о товарных знаках: почему суд отказал в иске | ВебДжастис

Предмет спора: Товарные знаки

Поставка спорной продукции организована Ответчиком на территории всей России. Эта информация имеется как на контрафактной упаковке, так и на сайте Ответчика и подтверждается протоколом осмотра сайта нотариусом от 24.05.2018, а также фактами контрольной закупки контрафактного товара в ряде городов.

Судом было установлено злоупотребление правом со стороны Истца, получившего от Ответчика за тестирование упаковки продукта под рабочим названием «Спрей», путем осуществления своего права за пределами, установленными статьями 1260 и 1297 ГК РФ, исключительно с целью причинения имущественного ущерба Ответчику в результате обмана и злоупотребления доверием своего клиента.

Учитывая изложенное, а также еще ряд обстоятельств, описанных в решении, арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований.

