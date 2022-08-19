19.08.2022 ВСЕ ПОСТЫ |

Борьба с клонами: как пресечь использование копии сайта через суд | ВебДжастис

Розовый равносторонний треугольник на темно-зеленом фоне.Предмет спора: Авторское право: ПО, сайты, приложения

желтый символ указывающего пальца на темно-зеленом фоне Правильно выполненный осмотр сайта Истца и Ответчика в совокупности с исследованием исходного кода обоих сайтов на предмет тождественности и заимствования позволили Истцу оперативно добиться результата, заключив мировое соглашение, по условиям которого стороны пришли к соглашению о снятии Ответчиком с публикации интернет-сайта brizolit.comв сети Интернет, а также не использовании контента, размещенного на сайте brizolit.comи принадлежащего Истцу желтый эмодзи в виде руки с указательным пальцем, направленным вверх, на темно-зеленом фоне

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo