Защита интеллектуальной собственности: как пресечь незаконное использование фирменного наименования | ВебДжастис

Защита интеллектуальной собственности: как пресечь незаконное использование фирменного наименования

Розовый равнобедренный треугольник, расположенный по центру на однотонном темно-зеленом фоне.Предмет спора: Недобросовестная конкуренция

желтый указательный палец, указывающий вправоКомпании группы «ЭФКО» обратились в Арбитражный суд г. Москвы с иском о запрете использовать фирменное наименование.

Суд, на основании протокола осмотра нотариусом информации в сети Интернет, установил, что ответчик использовал в своей деятельности сайт в сети Интернет, на котором рекламировалась продукция, входящая в перечень товаров, по которым зарегистрированы товарные знаки истцов и удовлетворил иск.желтый эмодзи указывающего вверх пальца на темно-зеленом фоне


