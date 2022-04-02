Переписка в соцсетях как доказательство: как взыскать долг по зарплате | ВебДжастис

Предмет спора: Трудовые споры

По делу о взыскании заработной платы и процентов за задержку ее выплаты, Истцом была представлена нотариально заверенная интернет-переписка с ответчиком из социальной сети, в которой Ответчик признал долг, его основания и назвал сроки его погашения. Суд принял указанную переписку как письменное признание долга ответчиком по делу, а также посчитал, что из данной переписки можно установить место работы истца, вид невыплаты (зарплата), периоды невыплаты, а также намерение Ответчика не выплачивать заработную плату Истцу за отдельные периоды его работы

