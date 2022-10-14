Взыскание задолженности по договору подряда: роль электронной переписки и односторонних актов | ВебДжастис

Предмет спора: Заключение и исполнение договоров

желтый указательный палец, направленный вправоРазрешая спор по договору подряда суд принял в качестве доказательств реального характера выполненных работ акты выполненных работ, подписанные истцом в одностороннем порядке, а также технический отчет инженерно-геологических изысканий, направленный на электронную почту Заказчика, что было подтверждено Истцом нотариальным протоколом осмотра доказательств.желтая иконка руки с указательным пальцем, направленным вверх, на темно-зеленом фоне

