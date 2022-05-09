Возврат оплаты за онлайн-сервисы: когда пользователь не может расторгнуть договор | ВебДжастис

Предмет спора: Заключение и исполнение договоров

Как усматривается из материалов дела, 11.07.2018 ООО «Фамильные пекарни» на сайте https://getblogger. ru/ был оплачен тариф «Оптимальный», стоимостью 22500 руб., что свидетельствует о заключении договора оказания услуг между ООО «Фамильные пекарни» и ООО «ГЕТБЛОГГЕР»

По утверждению Истца им не были использованы токены, а соответственно не был активирован доступ к чату с блоггерами, в связи с чем 15.11.2018 по адресу электронной почты ООО «ГЕТБЛОГГЕР» было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ, в котором было заявлено требование о возврате денежных средств, оплаченных по договору оказания услуг с указанием полных реквизитов для перечисления

Ответчик возражал, сослался на п. 4.2 оферты, принятой Истцом, что рекламодатель может отказаться от выполнения условий Оферты путем направления не менее, чем за 14 календарных дней уведомления об удалении своего Профиля, прекращении использования Платформы и, соответственно, удалении всех материалов и иных данных. При этом сумма, оплаченная Истцом за услуги Ответчика по предоставлению возможности использования функционала Платформы (Пакет услуг), возврату и пересчету не подлежит.

При этом, ответчиком были представлены доказательства получения Истцом доступа к платформе и воспользовался ею: протокол осмотра нотариусом сайта gettblogger, включая административную часть сервиса где видно, что 08.08.2018 г. Истец написал сообщение блогеру maximbatyre, что возможно только после предоставление доступа к системе.

