Домашний арест как аргумент в суде: можно ли оспорить сделку из-за ограничений директора | ВебДжастис

Предмет спора: Заключение и исполнение договоров

Ответчик возражал, что представленный истцом акт сверки расчетов не мог быть на тот момент подписан директором Валиковым Р.М.в силу нахождения последнего под домашним арестом с запретом возможности отправлять и принимать сообщения посредством сети Internet, а также иную корреспонденцию.Указанные доводы не быть признаны судом обоснованными.

Фактическое выполнение спорных работ подтверждается первичными документами о передаче ответчиком результатов работ третьему лицу (АО «РЖДстрой»), в состав которых входили и выполненные истцом работы и т.д

Судом установлено, что в период нахождения Валикова Р.М. под домашним арестом он подписывал документы с третьим лицом и с проставлением печати организации

