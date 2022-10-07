Как доказать выполнение обязательств по IT-договору: защита от взыскания убытков | ВебДжастис

Предмет спора: Заключение и исполнение договоров

Отказывая истцу во взыскании убытков с Ответчика в связи с ненадлежащим исполнением договора на создание сайта суд установил, что в настоящее время сайт изготовлен, что подтверждается в том числе нотариально заверенным Протоколом осмотра доказательств, представленных Ответчиком. Как следует из переписки, представленной Ответчиком в виде протокола осмотра письменного доказательства электронный интернет-сайт был готов и передан Истцу: готовые адаптированные под мобильные устройства и планшеты страницы интернет-сайта были сверстаны, прошли тестирование, правки и были запущены на независимом хостинге в качестве тестирования, а позже переданы Истцу.

Данные обстоятельства помогли Ответчику защититься от взыскания убытков и послужили основанием отказа истцу в заявленных требованиях.

