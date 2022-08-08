Отмена тура и отказ в заселении: как взыскать неустойку с туроператора через нотариальную переписку | ВебДжастис

Предмет спора: Заключение и исполнение договоров

Цена иска: 50 000 ₽

Взыскано: 10 000 ₽

Туроператор отвечает перед туристом или иным заказчиком за бездействие третьих лиц, оказывающих услуги, входящие в туристский продукт, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед туристом или иным заказчиком несет третье лицо.

Обмен сообщениями, включая билеты и прочие документы стороны вели по электронной почте. Указанная переписка была заверена нотариально.

Судом установлено, что по электронной почте Истцу поступило сообщение, адресованное от имени туроператора турагентству, из содержания которого следует, что размещение туристов по заявкам в отеле не представляется возможным. Иные, предложенные варианты размещения Истца не устроили.

Истец, сделав вывод об отсутствии реальной возможности для проживания заявленных туристов в предложенном отеле в согласованный период, ответным электронным письмом направил уведомление о расторжении договора вследствие существенного изменения обстоятельств, произошедших по вине туроператора, не обеспечивавшего надлежащие исполнение обязательств в части проживания туристов в заявленном отеле в согласованный срок. Кроме этого Истец потребовал вернуть денежные средства и уплатить неустойку. Ответчик денежные средства вернул, неустойку не уплатил.

Истец обратился в суд с требованием взыскания неустойки и морального вреда.

Суд пришел к выводу, что неисполнение ответчиком взятых на себя обязательств по договору путем размещения заявленных туристов (всего 5 человек из них трое детей) в отеле причинили нравственные страдания, которые подлежат возмещению. Размер компенсации морального вреда определяется судом.

Согласно положений статей 100 ГПК РФ в пользу истца взысканы судебные расходы, в том числе, оплаченных ИП Седых согласно договора за проведение осмотра и нотариального заверения переписки истца, турагента и туроператора.

