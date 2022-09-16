Незаключенный договор: как вернуть 150 000 рублей из-за ошибок в переписке | ВебДжастис

Предмет спора: Заключение и исполнение договоров

Цена иска: 150 000 р.

Взыскано: 150 000 р.

Переговоры сторонами велись путем электронной переписки, представленной в материалы дела, из которой следует, что со стороны ответчикавсе электронные сообщения и документы направлялись с почтового адреса: asmvrn@bk.ruдиректором подрядчика СахнинымА. М., со стороны истцаэлектронная переписка осуществлялась с почтового ящика unitep@rambler.ru

В соответствии п. 3. ст. 438ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом или не указано в оферте.21.08.2017 заказчиком (unitep@rambler.ru.) направлен проект договора No17/08-2017 от 17.08.2017с указанием темы сообщения: «Договор с изм.»

Статья 443 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой. Из указанных норм права следует, что согласие на заключение договора на иных условиях не является акцептом, а признается новой офертой, что не исключает его оформления в той же форме, что и первоначально направленная оферта, то есть в виде проекта договора.

Учитывая, что в теме электронного сообщения от 21.08.2017 указано, что заказчиком направляется договор с изменениями, последующее перечисление денежных средств по платежному поручению от 22.08.2017 No 145 не может расцениваться в качестве акцепта проекта договора No17/08-2017 от 17.08.2017, направленного подрядчиком 18.08.2017

Достаточных доказательств акцепта договора заказчика No17/08-2017 от 17.08.2017, направленного 21.08.2017 подрядчику, суду не представлено.

Учитывая изложенное, судом установлено, что сторонами не был согласован предмет договора No17/08-2017 от 17.08.2017

С учетом изложенного, требования заказчика о взыскании 150000 руб. неосновательного обогащения подлежат удовлетворению

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru