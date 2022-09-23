Защита товарного знака: как взыскать компенсацию за продажу контрафакта | ВебДжастис

Защита товарного знака: как взыскать компенсацию за продажу контрафакта
Предмет спора: Товарные знаки
Цена иска: 800 000 р.
Взыскано: 350 000 р.
Факт использования товарного знака ответчиком подтверждается копией протокола осмотра нотариусом доказательств информации в сети Интернет от 10.10.2018
При рассмотрении дела суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требования о взыскании с ответчика суммы компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков являются обоснованными, однако счел возможным снизить размер заявленной компенсации до 350 000 руб.
