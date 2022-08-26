Использование чужого товарного знака в нейминге салона красоты: как взыскать 300 000 рублей | ВебДжастис

Предмет спора: Товарные знаки

Цена иска: 300 000 р.

Взыскано: 300 000 р.

Ответчик опубликовал в сети Интернет сайт, рекламирующий услуги принадлежащего ему салона красоты «Цех красоты» и использующий в качестве логотипа и графического изображения знак, сходный по цвету, изображению и тексту с товарным знаком Истца.

Результат поисковой выдачи в Google по запросу cehkrasoty.ru содержит многочисленные ссылки на страницы с текстами рекламного содержания услуг Салона красоты «Цех красоты» Ответчика, а также на опубликованные Ответчиком вакансии по найму сотрудников для салона красоты «Цех красоты». Страницы содержат многочисленные отзывы клиентов салона красоты «Цех красоты» свидетельствующие об оказании услуг в период, указанный в исковом заявлении.

По мнению истца, действия Ответчика вводят в заблуждение потребителей относительно услуг, предоставляемых Салоном красоты «Цех красоты», а также нарушают права и законные интересы Правообладателя.

Учитывая характер правонарушения, принцип разумности и справедливости, а также соразмерность совершенного правонарушения наступившим последствиям, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика 300 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков истца.

