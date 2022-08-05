Кража дизайна сайта: как взыскать компенсацию за нарушение авторских прав | ВебДжастис

Предмет спора: Авторское право: дизайн

Цена иска: 1 000 000 ₽

Взыскано: 500 000 ₽

Истец обратился с иском о запрете Ответчику использовать контент и дизайн сайта, исключительные права на которые принадлежащих Истцу и взыскании 1 млн компенсации.

Защите подлежали тексты, дизайн, фотографии, 3D модели, видеофайл.

В подтверждение прав на дизайн сайта Истец представил договоры, платежные поручения, исходные материалы сайта.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи указанные доказательства, суд пришел к выводу о том, что они подтверждают наличие у истца прав на спорный дизайн сайта, выполненный в коричнево-серых, белом тонах с изобразительными элементами в светло-серых и белом тонах, меню и кнопками белого, серого, желтого цветов, логотипом, состоящим из слова «Техпривод» на фоне шестерни, расположенном в верхнем левом углу, шрифтом черного, серых, синих тонов.

Вместе с тем, Истец не доказал наличие нарушения со стороны Ответчика в отношении значительной части элементов сайта в виду отсутствия их схожести.

В отношении смыслового контента (текстов, фотоматериалов, рисунков, обсуждений на ветках форумов и т.п.); программного блока, служащего для управления данными и обеспечивающим работоспособность сайта; визуально-графических элементов, определяющих дизайн сайта, его оформление и способ представления информации на нем, доказательства наличия исключительных прав Истцом не представлены.

В результате арбитражный суд взыскал компенсацию в размере половины от заявленной суммы.

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru