Нарушение прав на промышленный образец: как взыскать компенсацию за продажу товара | ВебДжастис

Предмет спора: Патентное право

Цена иска: 2 000 000 р.

Взыскано: 1 000 000 р.

Истцу стало известно, что ответчиками предлагается к продаже, продается товар "гибкая черепица AMBIENT", в конструкции которого использован промышленный образец по патенту No 61091.

Реализация товара подтверждается бланком заказа No ДН000001200 от 16.03.2018 г. чеком и товарной накладной от 16.03.2018 г.

Факт распространения товара через сайт с доменного имени katepal-russia.ru подтверждается протоколами осмотра сайта, удостоверенными нотариусом.

Решением арбитражного суда первой инстанции иск удовлетворен частично с каждого из Ответчиков взыскано по 500 000 рублей. В апелляции Истец отказался от иска, производство было прекращено

