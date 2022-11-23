Использование чужого товарного знака в метатегах: судебная практика и взыскание компенсации | ВебДжастис

Предмет спора: Товарные знаки

Цена иска: 525 423 р.

Взыскано: 128 000 р.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на нарушение исключительного права на товарный знак путем использования на страница сайта и в метатегах разметки интернет-страниц словесного обозначения, сходного до степени смешения с его товарным знаком.

При этом, Ответчик-1 является администратором домена сайта-нарушителя, а Ответчик-2 единственным лицом, контактные данные которого представлены на указанном сайте и с которым потребитель ассоциирует представленные на сайте товары.

Из протокола осмотра нотариусом доказательств в сети Интернет из усматривается, что осмотру подверглась информация, размещенная на страницах сайта, контролируемого Ответчиками, включая их архивные копии. При этом, по просьбе заявителя дополнительно осматривались исходные коды вышеуказанных страниц.

Истцом также было представлено исследование специалиста из которого усматривается, что информация, размещенная в тэге «title» и метатэгах «keywords» и «description» (в частности обозначение «ПЗС») в коде интернет-страниц сайта Ответчиком влияет на работу информационно-поисковых систем Rambler, Яндекс и Google

Исследовав представленные доказательства арбитражный суд пришел к следующим выводам:

Размещение чужих товарных знаков в качестве ключевых слов в метаданных Интернет-страниц влияет на работу поисковых систем при обработке страниц – часто можно видеть, что сайт с контрафактными мета-тэгами располагается сразу же после сайта с оригинальным контентом. У потребителя появляется представление о том, что сайт с контрафактными мета-тэгами демонстрирует нужные ему товары

Ключевые слова могут использоваться в качестве своеобразного способа индивидуализации Интернет-страниц, содержащих указание на определенные товары и (или) услуги, и в этом смысле они могут расцениваться в качестве рекламы, поскольку влияют на работу поисковых систем и на экономическое поведение потребителей, поэтому использование товарных знаков без согласия правообладателя в таких мета-тэгах (ключевых словах) является правонарушением

