Мнимые сделки в банкротстве: как разоблачить фальшивый вексель на миллионы долларов | ВебДжастис

Несостоятельность (банкротство)

Арбитражный управляющий убедил суд в сомнительности представленного в банкротное дело акта приема-передачи векселя, якобы удостоверенного нотариусом Украины на сумму 5 500 000 долларов США

Ни перевод, ни доказательства легализации представленного Акта приема-передачи векселя Заявителем не были представлены.

Финансовый управляющий настаивал на том, что представленный заявителем акт приема-передачи векселя не удостоверялся нотариусом в установленном законом порядке и не имеет юридической силы

В обоснование своих доводов Арбитражный управляющий представил нотариальный протокол осмотра официального сайта государственного реестра нотариусов Республики Украина в сети Интернет в результате которого на сайте https://minjust.gov. ua/ не представилось возможным обнаружить нотариуса Колотенко В.В., имеющего реквизиты, аналогичные приведенным в представленных в материалы дела документах.

