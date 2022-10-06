Что такое товарный знак: зачем регистрировать бренд и как защитить свои права | ВебДжастис

Он представляет собой обозначение товаров и услуг, которое имеет регистрацию в Роспатенте. Однако некоторые товарные знаки еще называют торговыми или товарными марками, брендам. В законах используется только термин «товарный знак».

Торговый знак может быть зарегистрирован практически любым словом или картинкой, если они не слишком похожи на уже зарегистрированные. При регистрации товаров и их линеек чаще всего регистрируют названия товаров и их линейки, слоганы, логотипы и даже название компании.

По сути, регистрация товарного знака - это получение исключительного права на обозначение для того, чтобы оно не досталось другим. Как только компания или предприниматель зарегистрировала свой знак на себя, значит никто другой не имеет права использовать его в конкурентном бизнесе без разрешения правообладателя. По этой причине это право и называется исключительным.

