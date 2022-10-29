Что охраняется авторским правом: основные объекты и правила защиты | ВебДжастис

В законодательных актах обычно не приводятся полные перечни произведений, охватываемых авторским правом. Тем не менее, во всех странах к числу произведений, охраняемых авторским правом, как правило, относятся следующие:

– литературные произведения, такие как романы, стихи, пьесы, справочники, газетные статьи;

– компьютерные программы; базы данных;

– фильмы, музыкальные произведения и хореографические постановки;

– художественные произведения, такие как картины, рисунки, фотографии и скульптуры;

– архитектурные сооружения;

– рекламные объявления, карты и технические чертежи.

Охрана авторских прав распространяется только на форму выражения, а не на идеи, процессы, методы функционирования или математические концепции как таковые. Авторское право может распространяться – или не распространяться – на целый ряд объектов, таких как названия, лозунги или логотипы, в зависимости от того, содержат ли они достаточную степень авторского творчества.

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru