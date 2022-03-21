Скрытые угрозы VPN: почему бесплатные сервисы опасны для ваших данных | ВебДжастис

Анонимность в Интернете — условна, любые данные могут утекать на сторону. В России заблокировали Instagram и многие нашли лазейку в виде VPN сервисов. Ее можно воспринимать как нелегальную лозейку, но на самом деле она довольно опасна.

Более трети бесплатных VPN-сервисов для Android содержат внутри себя вредоносные программы. В значительной степени это реклама, от которой пользователь не может отказаться. Данные приложения используют все возможные лазейки, чтобы пользователь дал доступ при установке ее на смартфон.

Еще одна проблема – снижение скорости, а точнее перепродажа интернет-соединения. В результате человек может стать членом нелегального общества, которому VPN-сервис продает скорость подключения.

Также, самая главная опасность заключается в том, что с помощью приложений-VPN можно украсть все данные, которые отправляются с телефона, в том числе платежные данные, пароли от социальных сетей и другую информацию. Опасность представляют бесплатные сервисы.

Если берете на себя страх и риск использования таких сервисов, то не забудьте обезопасить свои данные!