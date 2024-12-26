Итоги 2024 года в Интернет-правосудии: цифры, факты и творческие достижения | ВебДжастис

Итоги 2024 года в Интернет-правосудии: цифры, факты и творческие достижения
Мы в Интернет-правосудии тоже решили вспомнить, что случилось важного, интересного и яркого за этот год!
Интернет-правосудие 2024 в цифрах:
40000+ протоколов сформировано в сервисе ShotApp
400+ протоколов подготовлено нотариусами с помощью нашего сервиса
30+ нотариальных онлайн-закупок мы помогли осуществить нашим клиентам
Кроме ежедневной рутины, мы креативили и делали подарки:
Подарили свыше 300 протоколов лояльным клиентам
Раздали 500 фирменных шопперов для доказательств в Кремле, выступив партнером Юридического Форума для практиков
Провели совместно с Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) конкурс по интернет-доказательствам, наградив самых достойных фирменными призами
Выступили партнером Юридического Форума Мастеров
Завели собственного маскота РОБОКОТА
Зарегистрировали мимишный товарный знак
К О Т О З А Т Е Л Ь С Т В А
Сколотили группу Юризм головного мозга и выпустили музыкальный альбом "Легально для суда", а также сингл для IP юристов
А еще мы позволили себе небольшую "шалость" и создали полезный юридический мерч, который даже начали продавать на Вайлдберриз! Несколько десятков наборов литигаторов были отправлены юристам в разные уголки нашей страны: от Калининграда до Владивостока - буквально!
Пристегните ремни, в наступающем 2025 мы не планируем сбавлять темп и как прежде будем помогать вам побеждать!
Оставайтесь с нами, впереди много интересного