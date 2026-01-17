Как обеспечить переписку для суда без нотариуса: преимущества оперативной фиксации | ВебДжастис
Нотариусы часто отказывают в осмотре электронной переписки без предварительного уведомления участников переписки.
Методические рекомендации по обеспечению доказательств нотариусами от 26.06.2023:
п. 2.8 Нотариус должен иметь подтверждение извещения участников. Отказ заявителя предоставить сведения — основание для отказа в действии
п. 2.12 (абз. 4) Осмотр электронной почты не считается безотлагательным, поскольку, как правило, заинтересованные лица не имеют возможности повлиять на содержимое почтового ящика или ограничить доступ к нему.
В результате вы теряете фактор оперативности и процессуальное преимущество, что критично в большинстве споров.
ShotApp - судитесь по своим правилам