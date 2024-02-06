Бот ShotApp: как законно зафиксировать доказательства для суда | ВебДжастис



@ShotApp

Этот бот поможет заверить электронную переписку, информацию на сайте или в социальной сети на любой платформе от ПК до мобильных устройств.

Работает без нотариального заверения, принимается судами РФ

Идеально подходит для следующих случаев:

Нарушение прав на фотоизображения и товарные знаки, авторских прав

Размещение информации, затрагивающей честь, достоинство и деловую репутацию (клевета, буллинг)

Семейные споры (в отношении детей и общего имущества)

Нарушение прав на сайт как сложное произведение (незаконное копирование сайта)

Соблюдение или нарушение требований законодательства по размещению той или иной информации (раскрытие корпоративной информации, информации в сфере ЖКХ)

Если у вас возникнут вопросы, вы сможете задать их через бота.