Digital-арсенал юриста: какие инструменты помогут выиграть процесс в 2025 году | ВебДжастис

Мы собрали digital-арсенал, который всегда должен быть под рукой у юриста:

ShotApp — фиксация электронных доказательств. Идеально для споров по защите интеллектуальной собственности, трудовым, семейным и не только.

СудАкт / Caselook / ras.arbitr — сервисы для быстрого анализа судебной практики и подготовки выигрышных позиций.

Облачные хранилища (Google Drive / Яндекс.Диск) — доступ к делам из любой точки мира.

Мой Арбитр/ Casebook/ ГАС Правосудие — для оперативной подачи и удобного отслеживания дел.

Контур.Диадок — ЭЦП и обмен документами с контрагентами и судом.

Календарь Google — учёт сроков, уведомления, шаблоны документов, интеграция с другими сервисами.

Legaltech — это не просто «фишечки», а реальная боевая готовность. Этот арсенал сэкономит ваше время и поможет выиграть процесс

