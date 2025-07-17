Digital-арсенал юриста: какие инструменты помогут выиграть процесс в 2025 году | ВебДжастис
Мы собрали digital-арсенал, который всегда должен быть под рукой у юриста:
ShotApp — фиксация электронных доказательств. Идеально для споров по защите интеллектуальной собственности, трудовым, семейным и не только.
СудАкт / Caselook / ras.arbitr — сервисы для быстрого анализа судебной практики и подготовки выигрышных позиций.
Облачные хранилища (Google Drive / Яндекс.Диск) — доступ к делам из любой точки мира.
Мой Арбитр/ Casebook/ ГАС Правосудие — для оперативной подачи и удобного отслеживания дел.
Контур.Диадок — ЭЦП и обмен документами с контрагентами и судом.
Календарь Google — учёт сроков, уведомления, шаблоны документов, интеграция с другими сервисами.
Legaltech — это не просто «фишечки», а реальная боевая готовность. Этот арсенал сэкономит ваше время и поможет выиграть процесс
