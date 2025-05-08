08.05.2025 ВСЕ ПОСТЫ |

Legal Run 2025: команда ShotApp бежит ради спасения детей | ВебДжастис

Команда сервиса ShotApp рада сообщить вам о том, что в России проходит XII Международный благотворительный забег юристов Legal Run 2025, где мы выступаем в качестве информационного партнера.

Наша команда побежит 7 июня в городе Воронеж.

Legal Run – не просто проект. Это возможность сделать доброе дело!

Каждый желающий принять участие в забеге вносит благотворительное пожертвование. Минимальная сумма благотворительного взноса 1000 рублей.

Сбор взносов за участие в забегах проходит во время онлайн-регистрации, при этом деньги напрямую попадают на счет фонда «Подари жизнь» и нескольких других региональных фондов, и идут на лечение детей с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями.

За время существования проекта Legal Run удалось собрать более 35 млн рублей и оказать помощь 111 детям из разных регионов России и зарубежных стран! Давайте творить добро вместе Эмодзи «сложенные руки», изображающий две ладони, прижатые друг к другу в жесте молитвы, благодарности или приветствия.
 
Добавляйте в заметки следующую информацию Схематичное изображение кисти руки светлого цвета, указывающей указательным пальцем вниз на темно-зеленом фоне.
Иконка календаря с датой 17 июляКогда: 7 июня 9.30
Пиксельный значок красной канцелярской кнопки на темно-зеленом фонеГде: г. Воронеж, спортивный комплекс «Буран»

Встречаемся на забеге!

Регистрация
Города забегов


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo