Legal Run 2025: команда ShotApp бежит ради спасения детей | ВебДжастис

Команда сервиса ShotApp рада сообщить вам о том, что в России проходит XII Международный благотворительный забег юристов Legal Run 2025, где мы выступаем в качестве информационного партнера.

Наша команда побежит 7 июня в городе Воронеж.

Legal Run – не просто проект. Это возможность сделать доброе дело!

Каждый желающий принять участие в забеге вносит благотворительное пожертвование. Минимальная сумма благотворительного взноса 1000 рублей.

Сбор взносов за участие в забегах проходит во время онлайн-регистрации, при этом деньги напрямую попадают на счет фонда «Подари жизнь» и нескольких других региональных фондов, и идут на лечение детей с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями.

За время существования проекта Legal Run удалось собрать более 35 млн рублей и оказать помощь 111 детям из разных регионов России и зарубежных стран! Давайте творить добро вместе



Когда: 7 июня 9.30

Где: г. Воронеж, спортивный комплекс «Буран»

