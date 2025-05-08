Legal Run 2025: команда ShotApp бежит ради спасения детей | ВебДжастис
Команда сервиса ShotApp рада сообщить вам о том, что в России проходит XII Международный благотворительный забег юристов Legal Run 2025, где мы выступаем в качестве информационного партнера.
Наша команда побежит 7 июня в городе Воронеж.
Legal Run – не просто проект. Это возможность сделать доброе дело!
Каждый желающий принять участие в забеге вносит благотворительное пожертвование. Минимальная сумма благотворительного взноса 1000 рублей.
Сбор взносов за участие в забегах проходит во время онлайн-регистрации, при этом деньги напрямую попадают на счет фонда «Подари жизнь» и нескольких других региональных фондов, и идут на лечение детей с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями.
За время существования проекта Legal Run удалось собрать более 35 млн рублей и оказать помощь 111 детям из разных регионов России и зарубежных стран! Давайте творить добро вместе
Добавляйте в заметки следующую информацию
Когда: 7 июня 9.30
Где: г. Воронеж, спортивный комплекс «Буран»
Встречаемся на забеге!