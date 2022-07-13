Как придать юридическую силу переписке в WhatsApp для суда | ВебДжастис

Чтобы использовать переписку Вацап в суде, значимые сообщения следует облечь в письменное доказательство, заверив переписку в мессенждере у нотариуса.

Заверение Воцап производится не с телефона заявителя, а с использованием официальной веб-версии мессенджера, с компьютера нотариуса. Смартфон нужен лишь для авторизации. Онлайн-версия мессенджера предусматривает специальную процедуру авторизации путем сканирования qr-кода со смартфона, на котором установлено ваше приложение WhatsApp.

После авторизации, нотариусу становятся доступны для обозрения список контактов, сообщения и прочая информация, имеющаяся в интерфейсе мессенджера. Для фиксации необходимых сообщений нотариус использует меню и другие интерфейсы навигации мессенджера и специальное программное обеспечение для выполнения снимков экрана.

При заверении переписки в любом мессенджере целесообразно просить нотариуса о том, чтобы кроме заверения необходимых сообщений были также заверены сведения о владельце профиля и сведения из профиля другого участника переписки. При этом следует иметь ввиду, что не всегда в профиле помимо имени пользователя доступна информация с номером телефона, а также корректное фото. Если телефон и фото есть - отлично, так как это дополнительный способ дальнейшей идентификации пользователя (участника переписки). Если нет, то это не является препятствием для заверения, и может влиять не на достоверность такого заверения, а на относимость данного доказательства к предмету вашего спора.

Если в ходе переписки происходил обмен документами (файлами), имеющими значение для вашего спора, не забудьте сообщить нотариусу о необходимости скачать заверить такие документы, приобщив к нотариальному протоколу.

