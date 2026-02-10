«Первое слово дороже второго»: как суды применяют нестандартные принципы в спорах | ВебДжастис
Очевидно, что жалоба ответчика со ссылкой на принцип состязательности должна начинаться так:
«А первое слово съела корова»
Мы тут еще подобрали другие важные юридические принципы, которые могут помочь выиграть спор в суде:
«Кто первый встал — того и тапки» — правило о приоритете залоговых кредиторов
«Я в домике» — типичное заблуждение КДЛ
«Не бери чужого, так не отдашь и своего» — мудрость про виндикацию
«А мы так не договаривались!» — приемы оспаривания сделок в банкротстве
«Я больше с тобой не играю» — типичная ситуация с отказом от договора
«А мне не больно — курица довольна» — про невозможность взыскания
