«Первое слово дороже второго»: как суды применяют нестандартные принципы в спорах | ВебДжастис

Очевидно, что жалоба ответчика со ссылкой на принцип состязательности должна начинаться так:

«А первое слово съела корова»

Мы тут еще подобрали другие важные юридические принципы, которые могут помочь выиграть спор в суде:



«Кто первый встал — того и тапки» — правило о приоритете залоговых кредиторов

«Я в домике» — типичное заблуждение КДЛ

«Не бери чужого, так не отдашь и своего» — мудрость про виндикацию

«А мы так не договаривались!» — приемы оспаривания сделок в банкротстве

«Я больше с тобой не играю» — типичная ситуация с отказом от договора

«А мне не больно — курица довольна» — про невозможность взыскания

