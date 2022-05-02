Технологический дайджест: новости Ozon, Apple, Twitter и IT-рынка России | ВебДжастис

1️⃣ Ozon запустил раздел с короткими роликами внутри основного приложения

В приложении Ozon появился раздел «Моменты», об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. В нем продавцы и обычные пользователи могут публиковать фотографии и короткие ролики. Отмечается, что можно выкладывать материалы на любые темы, и необязательно концентрироваться исключительно на товарах.

2️⃣ «Ъ»: нехватка IT-кадров в России сменится на их избыток

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что российские IT-компании намерены создать дополнительные рабочие места и поднять заработную плату профильным специалистам. Однако, по словам экспертов, крупные банки сокращают бюджеты на разработку и увольняют кадры. IT-организации и рекрутинговые компании говорят о спаде ажиотажа на рынке, работодатели оптимизируют проекты, а соискатели снижают зарплатные ожидания.

3️⃣ «Тинькофф Банк» проведет ребрендинг и переименование в этом году

22 апреля 2022 года «Тинькофф Банк» объявил, что принял решение сменить бренд. Организация сделает это в течение года. Причем она проведет не только ребрендинг, а полностью откажется от использования старого бренда и, вероятно, названия.

4️⃣ Apple будет удалять устаревшие приложения в App Store

Компания Apple уведомила разработчиков о грядущем удалении из цифрового магазина App Store приложений, которые не обновляли в течение «значительного количества времени». На обновление сервисов корпорация дает один месяц.

5️⃣ Twitter запретила рекламу с недостоверной информацией об изменениях климата

Руководство социальной сети Twitter сообщает о введении запрета на рекламные интеграции, которые вводят в заблуждение относительно изменений климата и противоречат научному консенсусу. В своем блоге компания отмечает, что отрицание существования климатического кризиса не должно монетизироваться на площадке.

