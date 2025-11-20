Нейроюрист от Яндекса: конец эпохи консалтинга или новый инструмент для профи? | ВебДжастис

Это новое начало или конец юридического консалтинга?

Коллеги, сегодня вышла новость о «Нейроюристе» от Яндекса. И это не просто еще один ИИ-бот. Для многих из нас это прямой сигнал к изменению правил игры. Вспомните последние месяцы: вам уже звонили «умные» клиенты, которые сами «всё проверили в чатеке» и спорили с вами на основе выдернутой из контекста цитаты? Это только начало.

Погружаемся в реальные проблемы:

1. «Я и сам юрист с ИИ»: клиенты-всезнайки как новая норма. Теперь у каждого клиента в кармане будет не просто ChatGPT, а заточенный под право инструмент от Яндекса. Готовы к тому, что каждая ваша консультация будет начинаться с фразы «А вот Нейроюрист сказал иначе»? Как вы будете доказывать ценность своего опыта, когда на другом конце провода считают, что у них есть бесплатный и быстрый «советник»?

2. Консалтинг доживает последние дни. Готовимся к похоронам? Рутинные консультации по типовым вопросам (возврат товара, расторжение договора, базовые споры) массовый клиент будет решать через ИИ. За что он будет платить деньги? За шаблон, который нейросеть нарисует за 10 секунд? Наша ценность смещается от «знания, где прописана статья» к экспертизе, которую невозможно алгоритмизировать — сложные переговоры, нестандартные схемы, управление рисками. Но такую работу ищут единицы.



3. Судебные юристы: последний оплот? Пока что ИИ не может сесть в кресло адвоката в зале суда и взять на себя функцию представительства. Эта «монополия» — наша главная надежда. Но готовьтесь к тому, что оппоненты будут приходить в процесс с распечатками анализа ИИ, а судьи — все чаще использовать аналогичные системы для предварительной проверки документов. Наша задача — научиться работать в одной экосистеме с этим «цифровым помощником-соперником».

Вопросы к сообществу, которые жгут:

Консалтинг мертв? Если да, то в какой именно его части? И что будем продавать вместо него — «управление ИИ-рисками»?

Как вы будете отбиваться от «всезнающих» клиентов с ИИ? Будете включать в договор пункт о запрете на использование нейросетей для проверки вашей работы?

Судебные юристы, вы действительно чувствуете себя в безопасности? Или это затишье перед бурей, когда ИИ научится выступать за вас в суде?

Делитесь жесткими мнениями. Потому что будущее наступает быстрее, чем мы успеваем подать апелляцию.

Роман Янковский, подискутируем?

Вкусить безработность здесь