XI конференция «Юридический бизнес России»: стратегический интенсив для лидеров рынка | ВебДжастис

Какую?



ShotApp выступает информационным партнером XI конференции «Юридический бизнес России»

Конференция «Юридический бизнес России» – это не обычная конференция; это прикладной бизнес-интенсив для тех, кто строит системные, устойчивые и прибыльные компании. «Юридический бизнес России» – это главная стратегическая трибуна страны, где лидеры индустрии и первые лица юрфирм определяют стандарты управления, архитектуру рынка и траекторию его развития.

В честь праздника коллеги предлагают специальные условия для тех, кто усиливает свои позиции на рынке и развивает бизнес системно - скидку 8% на участие в конференции.

Даты проведения: 8–9 октября 2026 года

Формат и место: Москва, отель «Звезды Арбата» / Онлайн-трансляция

Условия активации предложения:

Промокод: СЕМЬЯ

Период действия: с 09:00 08.07.2026 до 09:00 09.07.2026 (ровно 24 часа).

Ограничения: скидка действует на все тарифы, кроме VIP.

Создавайте историю успеха вашей компании в кругу лидеров рынка. До встречи в Москве и онлайн!

Присоединяйтесь!