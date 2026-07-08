08.07.2026 ВСЕ ПОСТЫ |

XI конференция «Юридический бизнес России»: стратегический интенсив для лидеров рынка | ВебДжастис

Какую?

ShotApp выступает информационным партнером XI конференции «Юридический бизнес России»


Конференция «Юридический бизнес России» – это не обычная конференция; это прикладной бизнес-интенсив для тех, кто строит системные, устойчивые и прибыльные компании. «Юридический бизнес России» – это главная стратегическая трибуна страны, где лидеры индустрии и первые лица юрфирм определяют стандарты управления, архитектуру рынка и траекторию его развития.

В честь праздника коллеги предлагают специальные условия для тех, кто усиливает свои позиции на рынке и развивает бизнес системно - скидку 8% на участие в конференции.

📅 Даты проведения: 8–9 октября 2026 года
emojiФормат и место: Москва, отель «Звезды Арбата» / Онлайн-трансляция

emojiУсловия активации предложения:
Промокод: СЕМЬЯ
Период действия: с 09:00 08.07.2026 до 09:00 09.07.2026 (ровно 24 часа).
Ограничения: скидка действует на все тарифы, кроме VIP.

Создавайте историю успеха вашей компании в кругу лидеров рынка. До встречи в Москве и онлайн!

emojiПрисоединяйтесь!


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