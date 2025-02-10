II Юридический бизнес-форум в Минске: ключевые тренды права 2024-2025 | ВебДжастис

II Юридический бизнес-форум в Минске: ключевые тренды права 2024-2025
В программе форума темы по самым актуальным вопросам права для активного общения и дискуссий:
Тренды правовой защиты интеллектуальной собственности 2024-2025
IT/IP. Право компьютерных игр
Актуальные аспекты разрешения споров с участием нерезидентов
Сделки M&A с иностранным элементом
Международные аспекты корпоративно-налогового структурирования бизнеса
Защита прав хозяйствующих субъектов и представление их интересов в Суде ЕАЭС и комиссии ЕЭК
Недобросовестная конкуренция: анализ споров 2024 (компетенция МАРТ, ФАС, Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК)
Признание и исполнение судебных решений. Беларусь, Россия, ЕАЭС
Трансграничное банкротство: что важно знать юристам?
Санкции и контрсанкции. Защита бизнеса
Правовые аспекты работы с Китаем в вопросах и ответах
Правовое сопровождение финансовых операций в современных условиях
Персональные данные. Аспекты национального регулирования и трансграничной передачи данных
Продавец или информационный оператор? Дискуссия игроков рынка электронной торговли и цифровых сервисов
Рынок цифровых финансовых активов
Место проведения форума: Беларусь, Минск, ул. Красноармейская 36 // Отель "Пекин"
