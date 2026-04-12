Новый виджет для КАД Арбитр: социальные функции для юристов | ВебДжастис

Пока вся наша большая страна вспоминает первый полёт человека в космос, у нас тоже есть повод сообщить о запуске.
Правда без скафандров, зато с пользой для судебной работы
Итак, сегодня день официального релиза нового юридического сервиса — бесплатного виджета для КАД Арбитр.
Кто следит за нами, тот знает, что мы подходим к юридическим и Legal tech проектам с легкой иронией и креативом. Это все от того, что все серьезные ниши уже заняты (шутка)
Разрабатывая виджет для судебных юристов, мы не смогли изменить себе и снабдили его социальными функциями для юристов:
эмодзи-реакции на карточке любого дела
публичные чаты прямо в карточке дела
отзывы и опросы о работе судей
прогнозы по делу (скоро)
Про остальные
душные практичные функции читайте на официальной странице виджета.
В День космонавтики особенно приятно запускать то, что действительно помогает выходить на новую орбиту в юридической работе.
