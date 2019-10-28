Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения по использованию сервиса - Программного комплекса для фиксации (заверения) информации в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС» (Интернет-правосудие) вер.2.0 (именуемого в дальнейшем «Сервис») между ИП Седых Евгением Николаевичем ОГРНИП 314366803400088 (именуемым в дальнейшем "Правообладатель") и лицом (именуемым в дальнейшем "Пользователь").

1. Правообладатель предоставляет Пользователю возможность использования Сервиса на условиях, являющихся предметом настоящего соглашения. Правообладатель сохраняет за собой право изменять настоящее Соглашение в любое время без какого-либо специального уведомления. Если Пользователь продолжает использовать Сервис после публикации изменений в Соглашении, считается, что Пользователь тем самым принимает изменение условий в нем.

1.1 Сервис в целом и включаемые в его состав или используемые совместно с ним программы для ЭВМ, базы данных, графические, справочно-информационные и прочие текстовые материалы, изображения и иные объекты авторских и/или смежных прав, а равно объекты патентных прав, товарные знаки, коммерческие обозначения и фирменные наименования, а также иные части Сервиса (далее — «Объекты интеллектуальной собственности»), защищены в соответствии Гражданским кодексом РФ и принадлежат Правообладателю (за исключением объектов, права на которые принадлежат иным правообладателям).

1.2 Правообладатель сохраняет исключительные права на любые результаты переработки (модификации) Объектов интеллектуальной собственности и вправе в любое время отозвать свое разрешение на их использование по своему усмотрению без компенсации каких-либо расходов Пользователя на их создание и применение.

1.3 Уведомление о правах на Объекты интеллектуальной собственности размещается на таком Объекте или доводится до сведения Пользователя при его предоставлении. Отсутствие уведомления о правах не означает отсутствие его правовой защиты или разрешение на его свободное использование.

2. Программный комплекс по нотариальному обеспечению доказательств в сети Интернет «Интернет-правосудие - webjustice.ru» предоставляет собой службу, назначением которой является формирование, обработка и передача запросов на совершение нотариального действия по обеспечению доказательств в сети Интернет, программно-техническое обеспечение указанного нотариального действия с целью фиксации информации, размещенной в сети Интернет на определенную дату, автоматизации отдельных процессов, исключения ошибок и сокращения времени совершения нотариального действия. Правообладатель оставляет за собой право по собственному усмотрению добавлять, отменять или изменять некоторые или все из предлагаемых функций в любое время.

2.1 Сервис может быть использован Пользователями, имеющим доступ к сети Интернет, и необходимое программное обеспечение. Минимально необходимым программным обеспечением является интернет-браузер (н-р, Mozilla Firefox, Google Chrome, и т.п.). Сервис не гарантирует совместимость Сервисов с программным обеспечением, используемым Пользователем.

2.2. Сервис не является рекламной площадкой нотариальных услуг, не предоставляет непосредственно нотариальные услуги и не подменяет деятельность нотариуса, не предоставляет каких-либо преимуществ отдельным пользователям или нотариусам, при этом являясь программой для ЭВМ может быть использован указанными лицами в целя получения или оказания соответствующих услуг. Решение об использовании Сервиса пользователь или нотариус принимают самостоятельно. Публикации на сайте по вопросу обеспечения доказательств и другим правовым вопросам, являются мнением их авторов, основанном на действующем законодательстве и правоприменительной практике, и могут не совпадать с мнением отдельных юристов, нотариусов, судей.

2.3. Платные услуги Сервиса оказываются на основании электронных заявок. При первом создании онлайн-заявки Пользователь автоматически регистрируется в Сервисе. Возможность и условия выполнения электронной заявки, включая выбор нотариуса, осуществляющего заверение, определяются Сервисом самостоятельно.

2.4. Условия оказания платных услуг на основании электронных заявок определяются Правилами оказания услуг по собиранию и фиксации доказательств при помощи сервиса «ВЕБДЖАСТИС», размещенными по адресу https://www.webjustice.ru/pravila-okazaniya-uslug и договором, заключаемым между Сервисом и пользователем.

2.5. После поступления электронной заявки на заверение информации, Сервис формирует техническое задание, включающее описание информации, подлежащей заверению (список ссылок, эл.писем, файлов и т.п. ), стоимость и иные условия выполнения онлайн-заявки. Техническое задание автоматически направляется на согласование Пользователю на адрес электронной почты, указанный им при оформлении онлайн-заявки, а также доступно Пользователю в Личном кабинете Сервиса по адресу https://my.webjustice.ru/ . Окончательное решение о возможности заверения той или иной информации, принимается нотариусом, к которому адресовано обращение о заверении.

До момента согласования технического задания Пользователь вправе изменить или дополнить информацию, подлежащую заверению, с соответствующим изменением стоимости и иных условий выполнения электронной заявки.

Техническое задание является офертой на оказание услуг Сервисом. Техническое задание считается согласованным, а оферта на выполнение электронной заявки принятой Пользователем, при совершении Пользователем одного из нижеуказанных действий:

Согласование технического задания путем направления письма об одобрении технического задания на любой из адресов электронной почты Сервиса, в том числе info@webjustice.ru

Согласование технического задания в Личном кабинете Сервиса с использованием интерфейса сервиса (кнопка «Все правильно»).

Согласование технического задания, путем оплаты услуг Сервиса в отношении соответствующей электронной заявки.

После согласования технического задания, внесение в него изменений Пользователем не допускается. При необходимости внесения изменений в техническое задание после его согласования, но до момента оплаты, техническое задание может быть изменено только с согласия и/или по инициативе Сервиса. Отказ от платных услуг Сервиса возможен только до начала оказания соответствующей услуги и ее оплаты. В исключительных случаях, до совершения нотариального действия по обеспечению доказательств, по согласованию с Сервисом возможна отмена заявки на заверение с возвратом уплаченных Пользователю денежных средств с удержанием штрафа в размере 10% от стоимости услуг, указанной в Техническом задании. Возврат денежных средств в данном случае производится в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты оплаты, по реквизитам, указанным Пользователем.

3. Начало использования Сервиса в любой форме означает, что Пользователь принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет права на его заключение, ему следует незамедлительно прекратить любое использование Сервиса.



3.1 Использование Сервиса разрешается строго в соответствии с настоящим Соглашением. Если Пользователь не принимает настоящее Соглашение в полном объеме, он не имеет права использовать Сервис в каких-либо целях. Использование Сервиса с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Правил запрещено.

3.2 Права и способы использования Сервиса в явном виде не предоставленные/ не разрешенные Пользователю согласно настоящему Соглашению, считаются непредоставленными/ запрещенными Правообладателем.

3.3 Использование Сервиса на условиях настоящего Соглашения в некоммерческих целях разрешается Пользователю на безвозмездной основе, за исключением платных функций, условия использования которых определяются соответствующей офертой. Условия коммерческого использования Сервиса, а равно использование Сервиса нотариусами определяются лицензионным договором, заключаемым между пользователем и Правообладателем, либо между Нотариусом и Правообладателем.

4. Права Пользователя

4.1 Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Сервиса на условиях простой (неисключительной) непередаваемой лицензии указанными в настоящем разделе способами.

4.2 Пользователь вправе использовать Сервис по его прямому функциональному назначению в части формирования, обработки и передачи запросов на совершение нотариального действия по обеспечению доказательств в сети Интернет, в целях чего производить его загрузку в браузере на настольном или карманном персональном(-ых) компьютере(-ах), смартфоне(-ах) или других устройствах (далее — «Устройства»).

4.3 Пользователь вправе воспроизводить Сервис на любых Устройствах при условии сохранения в неизменном виде комбинации, состава и содержания Сервиса по сравнению с тем, как он предоставляется и/или рекомендуется для использования Правообладателем.

5. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц:

5.1 Вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с кодом программ, входящих в состав Сервиса, имеющие целью нарушение системы защиты от несанкционированного использования, извлечение графических материалов, справочно-информационных и прочих данных из баз данных, а также получение информации о реализации алгоритмов, используемых Сервисом.

5.2 Создавать программные или справочно-информационные продукты и/или сервисы с использованием Сервиса или его компонентов, а также включаемых в его состав баз данных или извлеченных (извлекаемых) из него текстовых, графических и справочно-информационных материалов, а равно иных Объектов интеллектуальной собственности, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

5.3 Воспроизводить и распространять Сервис в коммерческих целях без письменного согласия Правообладателя и/или заключения соответствующего лицензионного договора.

5.4 Извлекать из баз данных, включаемых в состав Сервиса, любые графические, справочно-информационные и прочие материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом.

5.5 Использовать базы данных, входящие в состав Сервиса, отдельно от Сервиса.

5.6 Организовывать доступ к Сервису в коммерческих целях, в том числе путем трансляции данных из него любыми способами, включая использование фреймов и прочих программных методов и способов, обеспечивающих получение данных из Сервиса и их представление на сайте третьих лиц, если иное не предусмотрено договором с Правообладателем.

5.7 Удалять или любым способом изменять товарные знаки (знаки обслуживания), и уведомления об авторских и любых иных правах на объекты, включенные в состав Сервиса.

5.8 Во избежание сомнений запрещается копирование, воспроизведение, переработка, распространение, размещение в свободном доступе (опубликование) в сети Интернет, использование в средствах массовой информации и/или коммерческое использование любых графических материалов и справочно-информационных материалов, как прямо извлеченных из баз данных, включаемых в состав Сервиса, так и полученных путем копирования результатов обработки данных с использованием Сервиса, а также производных от таких материалов продуктов (с дополнениями, сокращениями и прочими переработками), за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Лицензией.

6 Ответственность по Лицензии

6.1 Ввиду предоставления права использования части Сервиса в некоммерческих целях на безвозмездной основе к отношениям сторон по использованию бесплатных функций сервиса не применимы положения законодательства о защите прав потребителей

6.2 Сервис предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем Пользователю не представляются какие-либо гарантии, что: они будут соответствовать требованиям Пользователя; предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с их использованием, будут точными и надежными; все ошибки будут исправлены.

6.3 Поскольку Сервис находится в состоянии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер продуктов и предоставляемых услуг могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Правообладатель вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление отдельных сервисов или функций всем Пользователям вообще или отдельному Пользователю без предварительного уведомления.

6.4 Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных настоящим Соглашением и (или) применимым правом, а также за все последствия таких нарушений (включая любые убытки, которые может понести Правообладатель и иные третьи лица).

6.5 Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским, административным и уголовным законодательством по своему усмотрению.

7 Прочие положения

7.1 Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2 Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Правообладателя в соответствии с действующим процессуальным правом Российской Федерации.

7.3 Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.

7.4 Признание судом какого-либо положения Пользовательского соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Соглашения.

7.5 Для разрешения споров, возникших между пользователем и Правообладателем в результате использования Сервиса, применятся следующий претензионный порядок.

Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Правообладателя, посылает последнему на электронную почту info@webjustice.ru претензию.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Правообладатель обязан изложить свою позицию по указанным в последней принципиальным вопросам и послать свой ответ по адресу электронной почты, указанному в претензии.

В случае неразрешения спора путем претензионного порядка спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим Законодательством.

Не рассматриваются анонимные претензии или претензии, не позволяющие идентифицировать пользователя на основе предоставленных им при регистрации данных.

7.6 Запросы и предписания государственных органов в связи с нарушением Правообладателем или иными лицами в связи с использованием Сервиса, рассматриваются в максимально короткие сроки, в зависимости от существа запроса или предписания. Запросы и предписания просим направлять на электронную почту info@webjustice.ru

7.7 Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Правообладателя и доступна в сети Интернет по адресу: http:// webjustice.ru/polzovatelskoe-soglasenie

Редакция 28.10.2019

