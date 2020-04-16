Правила оказания услуг по собиранию и фиксации доказательств при помощи сервиса "ВЕБДЖАСТИС"

1. Предмет

1.1. Настоящие правила регулируют общие условия оказания услуг по собиранию и фиксации доказательств при помощи сервиса "ВЕБДЖАТИС", включающими услуги правового и технического характера, направленными на собирание доказательств, формирование технического задания (проекта протокола осмотра нотариусом информации в сети интернет) и заявления нотариусу о заверении доказательств в сети Интернет в целях обеспечения доказательств по возможному или существующему судебному делу.

1.2. Для оказания услуг пользователь (далее именуемый «Заказчик») оформляет электронную заявку на сайте https://www.webjustice.ru

1.3. Услуги оказывает Индивидуальный предприниматель Седых Евгений Николаевич ОГРНИП 314366803400088 от 03.02.2014, ИНН 366602845355, либо лица, привлеченные им лица (далее именуемый «Исполнитель»)

1.4. Письменная форма договора считается соблюденной путем обмена сторонами следующими документами: электронная заявка - исходящая от Заказчика, Техническое задание - исходящее от Исполнителя и согласованное Заказчиком в личном кабинете пользователя https://my.webjustice.ru

1.5. При необходимости, Стороны могут дополнительно подписать договор в виде единого документа. Подписание такого договора не отменяет применение настоящих правил в части не противоречащей договору.





2. Порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг определяется на основании тарифов Исполнителя и указывается в Техническом задании, а также в договоре, в случае его подписания сторонами в виде единого документа.

2.2. Стоимость услуг включает вознаграждение Исполнителя за оказываемые услуги, а также обязательные платежи (нотариальный тариф и УПТХ), уплачиваемые Исполнителем от своего имени, но за счет Заказчика, в связи с исполнением Договора.



2.3. Оплата услуг производится в течение 3 (трех) рабочих дней от даты согласования технического задания, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя используя способы оплаты, доступные в личном кабинете пользователя https://my.webjustice.ru

2.4. В случае если Заказчик не оплатил услуги в установленный срок, либо произвел оплату с нарушением срока, Исполнитель вправе, отказаться от оказания услуг. В этом случае Исполнитель производит возврат уплаченных денежных средств в течении 10 (десяти) рабочих дней с удержанием штрафа в размере 10% от уплаченной суммы.





3. Срок оказания услуг. Документы, подтверждающих оказание услуг

3.1. Услуги по собиранию и фиксации доказательств должны быть оказаны в срок не более 2 (двух) р/дней с даты оплаты.

3.2. Документами, подтверждающими оказание услуг, являются:

Проект Заявления к нотариусу об обеспечении доказательств, техническое задание (проект протокола осмотра нотариусом информации в сети интернет), заверенный нотариусом протокол.

3.3. Услуги по собиранию и фиксации доказательств считается оказанными с момента передачи заверенного нотариусом протокола нотариального осмотра в отношении информации, указанной Заказчиком в электронной заявке, Заказчику или представителю курьерской (почтовой) службы для доставки Заказчику.

3.4. Вместе с протоколом нотариального осмотра Исполнитель передает Заказчику два экземпляра акта об оказании услуг, подписанных со своей стороны. В срок, не превышающий 3 (три) рабочих дней Заказчик должен подписать представленный ему Акт об оказании услуг, либо в этот же срок направить Исполнителю письменные возражения относительно представленного Акта. Отсутствие претензий (возражений) Заказчика в указанный срок подтверждает надлежащее качество и своевременность оказанных услуг.





4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Определить (утвердить) состав и местонахождение информации в сети Интернет, подлежащей осмотру (заверению), а также цель осмотра (заверения). Указанные сведения излагаются Заказчиком в электронной заявке.

4.1.2. Представить Исполнителю всю необходимую информацию для оказания услуг, в том числе сведения, необходимые для доступа к информации, подлежащей заверению.

4.1.3. В случае необходимости осмотра (заверения) информации в сети Интернет, доступ к которой ограничен паролем или иными средствами, Заказчик должен сообщить Исполнителю необходимые сведения для доступа к такой информации.

4.1.4. Выдать доверенность на представление интересов Заказчика при совершении нотариальных действий по осмотру письменных доказательств в сети Интернет, содержащую необходимые полномочия, на доверенное лицо, указанное Исполнителем, в случае если стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель, во исполнение принятых на себя обязательств, будет действовать перед третьими лицами от имени Заказчика, а не от своего собственного.

4.1.5. Принять услуги Исполнителя и оплатить.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Требовать своевременного оказания услуг.

4.2.2. Требовать оказания услуг в соответствии с электронной заявкой.

4.3. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

4.3.1. Принимать все зависящие от него меры для своевременного и качественного оказания услуг по настоящему Договору.

4.3.2. Представлять интересы Заказчика у нотариуса при производстве нотариального действия по обеспечения доказательств, а также перед иными лицами в связи с оказанием услуг по собиранию и фиксации доказательств, действуя от собственного имени, но за счет Заказчика, в соответствии статьей 1005 ГК РФ, если стороны не договорились об ином.

4.3.3. Произвести оплату нотариального тарифа лично или через третьих лиц.

4.3.4. Информировать Заказчика о привлечении к оказанию услуг по собиранию и фиксации доказательств нотариусов, экспертов и специалистов иных организаций, юристов, адвокатов и других лиц. Отвечать за действия указанных лиц.

4.3.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Исполнителю, в связи с оказанием услуг по собиранию и фиксации доказательств в пределах, установленных законом, настоящими Правилами и договором, заключаемым сторонами.

4.3.6. Информировать Заказчика об оказании услуг по электронной почте или через личный кабинет пользователя путем изменения статусов электронной заявки.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Требовать своевременной и надлежащей оплаты за оказанные услуги.

4.4.2. Оказывать услуги в соответствии с режимом своего рабочего времени (9:00-18:00, пн.-пт.), при соблюдении общего срока оказания услуг, установленного договором, заключаемым сторонами.

4.4.3. Требовать от Заказчика оказания необходимого содействия в оказании услуг, включая но не ограничиваясь предоставлением необходимой информации и документов.

4.4.4. По своему усмотрению без предварительного согласования с Заказчиком привлекать экспертов, переводчиков и специалистов иных организаций, юристов, адвокатов и других лиц для своевременного и надлежащего оказания услуг, в том числе путем заключения с ними соответствующих договоров.

4.4.5. После оказания услуг разместить на своем сайте информацию о Заказчике в части его наименования, логотипа (товарного знака/знака обслуживания), ссылки на его сайт.

4.5. В случае если предоставление Заказчиком неполной (и/или недостоверной) информации, или иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, повлекут затруднение или невозможность исполнения услуг по собиранию и фиксации доказательств, то риск неблагоприятных последствий в данном случае несет Заказчик. При этом Исполнитель сохраняет право на оплату своих услуг в полном объеме в соответствии с п.2 ст. 781 ГК РФ.

4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Исполнитель сохраняет право на оплату в пределах фактически понесенных Исполнителем расходов.









5. Конфиденциальность

5.1. Условия заключаемого сторонами договора в полном объеме являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам, иначе как в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящими правилами или договором.

5.2. Заключая договор на собирание и фиксацию доказательств Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, а в случае предоставления персональных данных третьих лиц, гарантирует что согласие данных лиц на такое распространение получено, либо что обработка таких персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах и/или по иным основаниям, поименованным в части пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных».

5.3 Исполнитель принимает необходимые технические меры для обеспечения сохранности полученных от Заказчика данных, в том числе персональных и учетных данных, а также сведений, составляющих нотариальную тайну.

5.4 Заказчик самостоятельно несет ответственность за конфиденциальность учетных данных (логин и пароль) для доступа к личному кабинету пользователя, а также сведений, составляющих персональные данные Заказчика. Заказчик не вправе передавать указанные данные иным лицам.

5.5 Все действия в личном кабинете пользователя, совершенные из-под учетных данных Заказчика, считаются совершенными самим Заказчиком. В случае выявления факта разглашения учетных данных, Заказчик обязуется незамедлительно самостоятельно изменить учетные данные (пароль) в личном кабинете пользователя или обратится с соответствующим запросом к Исполнителю.

5.6 Условие сохранения конфиденциальности данных Заказчика, не распространяется на случаи использования Исполнителем таких данных в целях оформления документов в рамках заключенного сторонами договора (счета на оплату, акты об оказании услуг и пр.), а на случаи передачи регистрационных данных третьим лицам в целях, связанных с оказанием услуг по заключенному сторонами договору.





6. Ответственность

6.1. Если в тексте настоящих правил и договоре заключенном сторонами, не предусмотрено иное, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности, являются обстоятельства непреодолимой силы, действия органов власти и управления Российской Федерации, делающие невозможными исполнение договора любой из Сторон, а также иные обстоятельства, являющиеся таковыми, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной ему: Заказчиком, уполномоченными на предоставление такой информации федеральными и муниципальными органами, организациями и предприятиями, юридическими и физическими лицами, принявшими на себя ответственность за достоверность информации, юридическими и физическими лицами, для которых предоставление информации является видом хозяйственной (коммерческой) или профессиональной деятельности.

6.4. Заказчик гарантирует, что он располагает доступом к информации, указанной в п.4.1.3. настоящих Правил на законных основаниях и имеет полное право на передачу сведений для доступа к такой информации Исполнителю. Ответственность за нарушение прав третьих лиц в результате незаконной передачи сведений для доступа к такой информации Исполнителю, в том числе к сведениям, составляющим персональные данные, сведениям являющимся перепиской, иным сведениям, охраняемым законом, несет Заказчик.

6.5. Ответственность Исполнителя и Заказчика, включая упущенную выгоду и прямой действительный ущерб, ограничена суммой договора





7. Прочие условия

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие в связи с оказанием услуг по собиранию и фиксации доказательств подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту регистрации Исполнителя.

7.2. Стороны пришли к соглашению, что письменная форма документов считается соблюденной (п.2 ст.434 ГК РФ) и таковые документы являются частью договора, заключаемого сторонами, при условии передачи указанных документов на адреса электронной почты, указанные в электронной заявке и договоре или упомянутые в письмах и документах, переданных на адреса электронной почты, указанные в электронной заявке и договоре, а равно при передаче сообщений и/или документов через программный комплекс Вебджастис (https://www.webjustice.ru). Добросовестность стороны при подписании документов, подлежащих передаче другой стороне, предполагается, если не доказано, что другая Сторона заведомо знала об отсутствии у представителя противоположной стороны права на подписание соответствующего документа. Кроме этого стороны соглашаются, что полномочия представителя соответствующей стороны, ведущего переписку по электронной почте, явствуют из обстановки. Переписка по электронной почте, а равно переписка в мессенджерах с аккаунтов, связанных с номерами телефонов сторон, имеет силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с личными подписями.

7.3 Стороны допускают использование факсимильного аналога собственноручных подписей Исполнителя и Заказчика, которые имеют равную юридическую силу при подписании Договора, Акта об оказании услуг и деловой переписки сторон.





Редакция правил от 16.04.2020