Типичные проблемы при скриншотах переписки и их решение

Многие сталкиваются с техническими сложностями, которые могут привести к признанию доказательств недопустимыми, не относимыми или их критической оценке.

Проблема Последствия Решения Фиксация только текста переписки без профилей. С высокой степенью вероятности суд не примет такие скриншоты, так как невозможно установить личность второго участника диалога. Всегда начинайте с фиксации профиля. Системные ограничения в мессенджерах (на примере WhatsApp) В мобильном приложении WhatsApp невозможно одновременно в одном кадре сделать скриншот и имени профиля с номером телефона, и начала переписки. При прокрутке экрана информация о профиле скрывается. А также, с мобильной версии на телефонах с системой Android политика конфиденциальности не дает снимать профиль собеседника. Использование специализированной программы ShotApp. Её встроенные функции позволяют обойти это ограничение: Функция записи экрана: Можно записать видео, где вы поочередно открываете профиль собеседника, а затем прокручиваете всю переписку. Затем из видео можно экспортировать скриншоты ключевых моментов.



Фиксация через WhatsApp Web: Использование программы ShotApp для фиксации переписки в веб-версии мессенджера (web.whatsapp.com). В браузере нет ограничений на ширину экрана и на политики конфиденциальности, что позволяет легко зафиксировать и профиль, и всю переписку в полном объеме, обеспечивая максимальную достоверность и полноту доказательств. Своевременная фиксация сообщений В отличие от некоторых мессенджеров (например, WhatsApp, где функция удаления сообщения действует только для отправителя или лишь в течение короткого времени для всех), в Telegram собеседник может в одностороннем порядке и без временных ограничений удалить любые сообщения как со своего устройства, так и с вашего. Это означает, что важное доказательство может быть безвозвратно утрачено в любой момент. Не откладывайте фиксацию: как только возникла конфликтная ситуация или переговоры подошли к ключевой точке, сразу же зафиксируйте диалог, соблюдая все указанные выше правила (профили, полнота, непрерывность). Промедление может лишить вас основного доказательства, и восстановить переписку будет невозможно. Проактивная фиксация — это единственный надежный способ обезопасить себя от подобных рисков.

А что говорит судебная практика?

Рассмотрим пять реальных судебных кейсов, в которых суд отказался принять скриншоты в качестве доказательств. Эти примеры наглядно показывают, почему самостоятельная фиксация информации без соблюдения формальных требований может привести к проигрышу в процессе.



Первый случай — дело № А40-124668/2021 (Арбитражный суд г. Москвы). Истец предоставил распечатки переписки из WhatsApp в подтверждение условий договоренности. Позиция суда: Суд отказался прилагать распечатки к материалам дела, указав, что «на представленных скриншотах отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать лицо, с которым велась переписка (номер телефона, фото профиля, имя аккаунта)». Суд отметил, что скриншоты были сделаны фрагментарно, а отображаемое имя в чате могло быть произвольно изменено пользователем



Во втором деле — Решение Ленинского районного суда г. Кемерово (гражданское дело № 2-100/2022). Истец ссылался на переписку в Viber в качестве доказательства получения устного согласия на определенные действия. Позиция суда: В удовлетворении исковых требований отказано, в том числе потому, что «представленные истцом скриншоты переписки не содержат информации о номере телефона и профиле собеседника, в связи с чем не могут служить надлежащим доказательством совершения действий со стороны ответчика»



Третий кейс постановление Арбитражного суда Московского округа № Ф05-1043/2022 по делу № А41-12345/2021. Компания пыталась взыскать долг по расписке, подкрепляя факт переговоров скриншотами из Telegram. Позиция суда: Суд не принял скриншоты, так как они были «представлены в виде простой распечатки, не удостоверенной нотариусом или лицом, имеющим доступ к электронному носителю информации для его осмотра в судебном заседании». Суд подчеркнул, что для приобщения таких доказательств необходимо было составить протокол осмотра электронного носителя (ст. 72 АПК РФ) или заверить скриншоты нотариально в порядке ст. 102 Основ законодательства о нотариате (нотариальный протокол осмотра доказательств).



В четвёртом случае рассматривалось дело АС города Москвы, № А40-286373/2024 о нарушении авторских прав на изображение. Истец представил скриншоты сайта, где, по его мнению, незаконно использовалась его работа. Однако суд установил, что изображения не были заверены и не содержали URL, даты и времени. Без этих данных невозможно было определить, кто разместил контент и когда. Как следствие, доказательства были признаны недопустимыми. Этот случай подчёркивает: без заверения и технических метаданных скриншот не имеет юридической силы.



Наконец, в деле о споре по договору на разработку сайта АС города Москвы, № А40-222860/2024 ответчик попытался подтвердить факт отправки акта выполненных работ, представив скриншот переписки в мессенджере. Однако изображение не содержало технических данных — таких как время, идентификаторы сторон, подтверждение получения. Несмотря на то, что суд признал деловую переписку в мессенджерах обычной практикой, без подтверждающих метаданных скриншот не был принят. Этот пример показывает: даже привычные каналы коммуникации требуют надлежащей фиксации, если речь идёт о доказательствах в суде.



Итог: скриншоты — удобный инструмент, но их доказательная сила зависит от правильного оформления. Без даты, времени, URL и метаданных такие материалы легко оспариваются и часто не принимаются судом. Чтобы избежать отказа, рекомендуется использовать нотариальное заверение или автоматизированную фиксацию, о которой пойдет речь далее