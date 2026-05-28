Публикации

Верховный суд РФ впервые обобщит судебную практику по делам с ИИ
ВС РФ по поручению Игоря Краснова готовит обобщение судебной практики по спорам, связанным с искусственным интеллектом. Это происходит впервые в истории страны и затронет все виды судопроизводства.
Запоздалый контроль стоит дорого: как футболист отсудил у «Аэрофлота» 6,8 млн рублей
Футболист купил для семьи пять билетов бизнес-класса на Мальдивы за 2,9 млн рублей. Пассажиры успешно зарегистрировались на рейс, получили посадочные талоны и прошли предполётный досмотр.
Электронное письмо с оскорблениями – неуважение к суду и карается законом. А корректно высказанное мнение – нет.
Как сообщает РАПСИ, в суде будет рассмотрено уголовное дело по статье 297 УК РФ , основанием для которого стали письма, направленные на официальную электронную почту одного из судов. Они содержали в себе оскорбления в адрес судьи.
Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами: чего ждать в новом законе?
С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, который кардинально меняет правила игры для продавцов на Ozon, Wildberries и других площадках
Законодательство об ИИ в России: новые правила игры!
Регулирование ИИ в России становится не только конкретнее, но и жёстче. Последняя версия законопроекта привносит изменения, которые напрямую затронут IT-бизнес и создадут новые кейсы в практике.
Судебный процесс с участием ИИ — новая реальность для юристов?
В китайском Университете Цинхуа разработали систему SimCourt — ИИ-симулятор судебного заседания для
91,5 квинтиллиона: Верховный суд поддержал самые большие в российской истории требования к ООО «Гугл» в силе. Это больше, чем все деньги в обращении в мире.
Верховный суд РФ поддержал решения трех нижестоящих инстанций: требования российских телеканалов к О
Робот не виновен: отменили штраф ГАИ владельцу робота-доставщика
Московский городской суд поставил важную точку в споре между сервисами Яндекс и ГИБДД.
Как провести обязательный выкуп акций в 2026? Куда движется реформа (squeeze-out и роль ЦБ)
Акционерные общества с "мертвыми душами" в реестре, слышали про такие? А они все еще есть. Ранее это
Обсуждение адвокатской монополии вышло на новый уровень
О судьбе юристов заговорили в Госдуме. Один из аргументов — "кассовые чеки" — уже стал мемом.
Врываемся в пятницу
Американская компания GoPro внезапно отказалась от товарного знака MAX, досрочно прекратив его охрану
Банкротство - это не легкая прогулка
Совет Федерации одобрил изменения в закон «О рекламе», касающиеся требований к продвижению услуг, с