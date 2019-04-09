​Специальные лицензионные условия использования Программного комплекса для фиксации (заверения) информации в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС» (Интернет-правосудие)

1. Настоящие условия регулируют использование Программного для фиксации (заверения) информации в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС» | Интернет-правосудие (далее по тексту ”Программа”) лицензиатами по отдельным видам лицензий, выдаваемых Правообладателем (далее по тексту “Лицензиар”).

2. Лицензиар разрешает Лицензиату следующие способы использования Программы:

2.1. Использование программного обеспечения посредством доступа к нему через сеть Интернет с обязательной авторизацией;

2.2. Предоставление возможности доступа к Программе третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление нотариальной деятельности, исключительно на основании заключенного сублицензионного договора с передачей сублицензиату выданных Лицензиаром данных и технических средств для авторизации сублицензиата.

3. Иные условия использования Программы:

3.1. Лицензиат при использовании Программы обязан соблюдать законодательство России, законодательство государства на территории которого используется Программа, а также нормы международного права.



3.2. Ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, в результате использования Лицензиатом Программы на территории ее использования Лицензиатом, несет непосредственно Лицензиат.

3.3. Лицензиат обязан не совершать действий, бездействия создающих условия или провоцирующих нарушение третьими лицами исключительных прав Лицензиара на Программу на территории использования Программы, а в случае обнаружения таких нарушений, незамедлительно сообщать об этом Лицензиару.

3.4. Конкретные средства технической доставки программы определяются Лицензиаром

3.5. Поскольку Лицензиар постоянно ведет доработку Программы, то состав сервисов, составляющих Программу, и их функциональные возможности определяются Лицензиаром.

3.6. Лицензиат соглашается с тем, что Программа может содержать ошибки и не отвечать всем его ожиданиям.

3.6. В случае обнаружения ошибок в Программе Лицензиар обязуется оперативно принимать меры по их исправлению.

3.7. Пределы администрирования Лицензиатом сервисов, составляющих Программу, определяются Лицензиаром.

3.8. Остальные условия использования Программы определяются сторонами в лицензионном договоре, заключаемом в письменной форме.



редакция:09.04.2019