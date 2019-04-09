​Общие лицензионные условия использования Программного комплекса для фиксации (заверения) информации в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС» (Интернет-правосудие) нотариусами

1. Настоящие условия регулируют использование Программного для фиксации (заверения) информации в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС» | Интернет-правосудие (далее по тексту ”Программа”) лицензиатами по отдельным видам лицензий, выдаваемых Правообладателем (далее по тексту “Лицензиар”).

2. Лицензиар разрешает Лицензиату следующие способы использования Программы:

2.1. Использование программного обеспечения посредством доступа к нему через сеть Интернет с обязательной авторизацией;

3. Иные условия использования Программы:



3.1. Лицензиат при использовании Программы обязан соблюдать законодательство России, законодательство государства на территории которого используется Программа, а также нормы международного права.



3.2. Лицензиат обязан не совершать действий, бездействия создающих условия или провоцирующих нарушение третьими лицами исключительных прав Лицензиара на Программу на территории использования Программы, а в случае обнаружения таких нарушений, незамедлительно сообщать об этом Лицензиару.



3.4. Конкретные средства технической доставки программы определяются Лицензиаром

3.5. Поскольку Лицензиар постоянно ведет доработку Программы, то состав сервисов, составляющих Программу, и их функциональные возможности определяются Лицензиаром.

3.6. Лицензиат соглашается с тем, что Программа может содержать ошибки и не отвечать всем его ожиданиям.

3.6. В случае обнаружения ошибок в Программе Лицензиар обязуется оперативно принимать меры по их исправлению.

3.7. Пределы администрирования Лицензиатом сервисов, составляющих Программу, определяются Лицензиаром.

3.8 Остальные условия использования Программы определяются сторонами в лицензионном договоре, заключаемом в письменной форме.

редакция:09.04.2019