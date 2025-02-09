II Юридический бизнес-форум в Минске: главные тренды права 2024-2025 | ВебДжастис
23-25 апреля GRATA International, Belarus в партнерстве с экосистемой ЮФМ при информационной поддержке право.ру проведет масштабное мероприятие, объединяющее юридическое сообщество Беларуси и России – II ЮРИДИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ В МИНСКЕ
Сервис ShotApp - официальный партнер форума.
В программе форума темы по самым актуальным вопросам права для активного общения и дискуссий:
⭐️ Тренды правовой защиты интеллектуальной собственности 2024-2025
⭐️ IT/IP. Право компьютерных игр
⭐️ Актуальные аспекты разрешения споров с участием нерезидентов
⭐️ Сделки M&A с иностранным элементом
⭐️ Международные аспекты корпоративно-налогового структурирования бизнеса
⭐️ Защита прав хозяйствующих субъектов и представление их интересов в Суде ЕАЭС и комиссии ЕЭК
⭐️ Недобросовестная конкуренция: анализ споров 2024 (компетенция МАРТ, ФАС, Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК)
⭐️ Признание и исполнение судебных решений. Беларусь, Россия, ЕАЭС
⭐️ Трансграничное банкротство: что важно знать юристам?
⭐️ Санкции и контрсанкции. Защита бизнеса
⭐️ Правовые аспекты работы с Китаем в вопросах и ответах
⭐️ Правовое сопровождение финансовых операций в современных условиях
⭐️ Персональные данные. Аспекты национального регулирования и трансграничной передачи данных
⭐️ Продавец или информационный оператор? Дискуссия игроков рынка электронной торговли и цифровых сервисов
⭐️ Рынок цифровых финансовых активов
Место проведения форума: Беларусь, Минск, ул. Красноармейская 36 // Отель "Пекин"
Оформить билеты и узнать больше о мероприятии можно на официальном сайте: https://buf.by