XIII Юридический Форум: актуальные стратегии для юристов и экспертов в 2025 году | ВебДжастис

22 октября 2024 в Кремлевском дворце снова соберутся лидеры юридической отрасли, чтобы обсудить актуальные вопросы юридической практики на XIII Юридическом Форуме Компания Интернет-правосудие выступает партнером форума. Еще бы, ведь ни один современный практикующий юрист не обходится без электронных доказательств, а значит наш сервис ShotApp - его верный друг и помощник.





Темы форума:

Арбитражный процесс // Иностранец не платит российской компании: какие возможности по взысканию долга есть в России ,Топ-10 ошибок юристов в процессе: взгляд со стороны суда, Судебные споры в условиях санкций: российские особенности правоприменения

// Иностранец не платит российской компании: какие возможности по взысканию долга есть в России ,Топ-10 ошибок юристов в процессе: взгляд со стороны суда, Судебные споры в условиях санкций: российские особенности правоприменения Управление рисками // Управление рисками как фактор успешности и безопасности бизнеса. Гайд от судебного юриста, Позиции Верховного суда и практика 2024 года по договорам, которую нужно учитывать для минимизация рисков компании, Сделки в обход Правкомиссии. Новый уровень сложности: особенности согласования сделок M&A на уровне Президента

// Управление рисками как фактор успешности и безопасности бизнеса. Гайд от судебного юриста, Позиции Верховного суда и практика 2024 года по договорам, которую нужно учитывать для минимизация рисков компании, Сделки в обход Правкомиссии. Новый уровень сложности: особенности согласования сделок M&A на уровне Президента Legal Tech и Legal Design в работе юристов / / Проектирование процессуальных документов. Что хотят видеть судьи в документах в условиях высокой нагрузки, Цифровизация работы с доверенностями: к чему готовиться юристам в 2025 году, IP споры и цифровизация: основные вопросы судебной практики

/ Проектирование процессуальных документов. Что хотят видеть судьи в документах в условиях высокой нагрузки, Цифровизация работы с доверенностями: к чему готовиться юристам в 2025 году, IP споры и цифровизация: основные вопросы судебной практики Работа в условиях ограничений // Креатив & закон: новые подходы к толкованию рекламы и показательная практика по рекламным спорам. К чему готовиться бизнесу в 2025 году, Проверка контрагентов в условиях санкционных ограничений: на что обращать внимание при проверке и с какими компаниями лучше не вступать в партнертство, Споры о дроблении бизнеса и предстоящая амнистия. Рекомендации юристу, чтобы избежать претензий со стороны ФНС в 2025 году





Место проведения форума: Москва, Государственный Кремлевский Дворец // участие бесплатное

Сайт: https://forum.1jur.ru/