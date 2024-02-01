География судебных споров: где чаще всего используют фиксацию доказательств | ВебДжастис

По состоянию на конец января 2024 года на сайте RAS.ARBITR.RU где содержатся архивная информация о рассмотренных арбитражными судами судебных делах по запросу "ВЕБДЖАСТИС" обнаруживается 2 158 судебный акт.





И это лишь те дела, в которых суд прямо упомянул название сервиса, в котором одна из сторон фиксировала доказательства. Это примерно 5% от общего количества дел.

В основной массе дел суды ссылаясь на протоколы, сформированные нашими сервисами, не указывают название сервиса, но мы не обижаемся, так наша основная цель - способствование правосудию, достигается и без этого.







Основное количество дел рассмотрено в столичных регионах:

Арбитражный суд города Москвы - 388 упоминаний

упоминаний Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области - 246 упоминаний





1 524 дела распределяются между всеми остальными регионами от Калининградской области вплоть до Ямало-ненецкого автономного округа





Суд по интеллектуальным правам упоминает АС "ВЕБДЖАСТИС" 59 раз





Исходя из данных сайта RAS.ARBITR.RU протоколы АС "ВЕБДЖАСТИС" в основном используются по делам, связанным с защитой интеллектуальной собственности: товарные знаки, фотографии и прочие произведения.





Однако, АС "ВЕБДЖАСТИС" используется и по другим категориям дел, например корпоративные споры, дела о взыскании денежных средств по договору и др.





