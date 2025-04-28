Legal Run 2025: юристы всего мира пробегут дистанцию ради благотворительности | ВебДжастис

15 апреля 2025 года, Москва. – Объявлен старт регистрации на XII Международный Благотворительный Забег Юристов Legal Run 2025, с 2014 года объединяющий представителей профессионального сообщества юристов со всего мира в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов.





Официальные забеги юристов в рамках Legal Run 2025 пройдут с 12 апреля по 12 июня более чем в 25 городах в разных странах мира. Так, 12 апреля первый забег в формате Fun Run состоялся в Дубае, 26 апреля забеги прошли в Лимасоле (Кипр) и Белграде (Сербия) – локациями стали знаменитые набережные Молос в Лимасоле и набережная реки Савы в парке Ушче в Белграде, 17 мая эстафету подхватит Москва – здесь большой забег на 1500 участников состоится в Парке Мещерский, и Нижний Новгород, где забег пройдет в живописном Парке Швейцария, 24 мая – побегут Тюмень, Благовещенск, Красноярск, 25 мая юристы побегут в Санкт-Петербурге рядом со знаменитым стадионом Газпром Арена – в Приморском парке Победы, и Барнауле, Новосибирск, Воронеж, Иркутск, Ижевск, Владивосток, Ростов-на-Дону откроют свои двери для участников 7 июня, 8 июня пройдет забег в Екатеринбурге и завершит марафон забегов Legal Run 2025 Казань 28 июня.





Остальные города, такие как Волгоград, Калининград, Милан, Мурманск, Саратов, – определяются с датой и местом проведения забегов в своих городах.





Ожидаемое общее количество юристов, кто примет участие в официальных забегах в 2025 году, составляет не менее 5 000 человек.

Подробная информация, расписание и условия участия в забегах представлены на страницах городов на сайте проекта.





Помимо забегов в перечисленных городах в поддержку проекта Legal Run в эти же даты по всему миру пройдут флешмобы юристов Global Legal Run. За время проведения акции в рамках проекта флешмобы пробежали более 15 000 человек по всему миру.





Проект Legal Run – фандрайзинговый. Сбор взносов за участие в забегах проходит во время онлайн-регистрации, при этом деньги напрямую попадают на счет фонда Подари жизнь и нескольких других региональных фондов, и идут на лечение детей с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями. За время существования проекта Legal Run удалось собрать более 35 млн рублей и оказать помощь 111 детям из разных регионов России и зарубежных стран.





Организация забегов в Москве и других городах проходит за счет частных пожертвований и средств спонсоров – адвокатских образований, юридических фирм и других компаний – представителей российского бизнеса. В прошлом году проект в разных городах поддержало более 150 партнеров. В 2025 году официальными и юридическими партнерами московского забега уже стало более 20 компаний: Аверта Групп, BGP Litigation, Benefit Litigation, Better Chance, «Гин и партнеры», «Дякин, Горцунян и Партнeры», Адвокатское бюро ЕПАМ, Адвокатское бюро «Забейда и партнеры», Callisto Vision, АБ КИАП, Kosenkov & Suvorov, Criminal Defense Firm, «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» (ККМП), Orlova\Ermolenko, Orion, Ost Legal, Pen & Paper, Taxology, «Томашевская и партнеры», White Stone, Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» и другие.





Информационную поддержку проекту оказывают ведущие юридические издания и отраслевые медиа, в их числе: Корпоративный юрист, Право.Ru, PROбанкротство, Legal Insight, Сообщество LINK, ICC Russia, Юрист компании, Lawfirm.ru, ПравоТех, ЭЖ-Юрист, ШОРТРИД, ProjectMate, Юридический менеджмент, Partisans, 99 франков без НДС, PLATFORMA, Юридический бизнес России, Zakon.ru, Ilovedocs, сервис онлайн-фиксации доказательств ShotApp и другие.





Над реализацией проекта в каждом городе работает большая команда волонтеров, состоящая из юристов, профессиональных спортсменов, маркетологов и просто неравнодушных представителей нескольких российских юридических фирм, кто любит спорт и «умную благотворительность». В разные годы над проектом Legal Run в разных городах работало более 3 000 человек.





