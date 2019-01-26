Instagram как доказательство в суде: 5 ситуаций, когда заверение профиля поможет выиграть дело | ВебДжастис

Одной из самых популярных социальных сетей в настоящее время бесспорно является сервис обмена фотографиями и видеозаписями Instagram, который с 2012 года принадлежит компании Facebook. В настоящее время число пользователей Инстаграм составляет свыше 1,1 млрд человек.





Каждую минуту пользователи выкладывают в эту социальную сеть тысячи фотографий. Среди них селфи, личные и семейные фото, фотографии в окружении друзей, знакомых, коллег по работе, фотографии из путешествий, фотографии грустные, веселые, забавные и необычные, постановочные и случайные.





Пользователи публикуют фотографии как в личных, так и в коммерческих целях, снятые самостоятельно (авторские) и скопированные из простор Интернета. Публикации могут быть условно постоянными и доступными в течение непродолжительного времени (stories).





В свое время разработчики добавили возможность создавать в Инстаграм коммерческие профили, а также размещать фото и видео рекламу, которую видят миллионы пользователей. Чаще всего с рекламного блока можно перейти к предложению о продаже товара или услуги на сайте рекламодателя.





Пользователи Инстаграм могут не только размещать фотографии и видео, но и взаимодействовать с другими пользователями путем проставления отметок "Нравится", добавления комментариев к публикациям, отправки личных сообщений. При этом все остальные пользователи могут видеть кто именно из пользователей одобрил ту или иную публикацию или оставил к ней свой комментарий, что позволяет сделать выводы о вкусах и предпочтениях пользователя, его интересах и отношении к определенным людям, событиям, обстоятельствам, явлениям.





Согласно Условиям использования (лицензии) Instagram при публикации (загрузке) контента (текст, фото, видео) пользователи предоставляют сервису неисключительную, не требующую уплаты роялти, действующую по всему миру лицензию с правом передачи и выдачи сублицензий на хранение, использование, распространение, изменение, запуск, копирование, публичное исполнение или показ, перевод вашего контента и создание производных работ на его основе. Прекращение такой лицензии возможно лишь путем удаления такого контента или аккаунт.а пользователя.







Соблюдение авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности Инстаграм оставил на совести самих пользователей, заботливо создав раздел "Авторское право" , где описано как защитить свои авторские работы и не нарушить исключительных прав иных лиц.





В условиях использования Инстаграм также имеется раздел с перечнем запрещенной к опубликованию информации, размещение которой в том числе попадает под признаки уголовно-наказуемого деяния.





С учетом традиционного для Инстаграм контента (видео, фото, текст, комментарии) применительно к судебной практике возможно выделить как минимум пять типов обстоятельств, которые возможно установить заверив Instagram:

Сформировать характеристику пользователя в части: образа жизни, поведения, привычек. Как правило требуется в семейных спорах и по уголовным делам (чаще всего в отношении потерпевшего).

Подтвердить факт нахождения владельца профиля или иного лица, запечатленного на фотоизображении в определенном месте в определенное время. Применимо по различным категориям споров, в том числе по уголовным делам, гражданско-правовым спорам и др.

Подтвердить факт знакомства владельца профиля или иных лиц, запечатленных на фотографии между собой. Требуется по уголовным делам, гражданско-правовым спорам, в том числе корпоративным спорам, делам о несостоятельности (банкротстве) и др.

Подтвердить авторские права на объект интеллектуальной собственности или факт нарушения авторских или иных исключительных прав, факт использования коммерческого обозначения, узнаваемость коммерческого обозначения или товарного знака. Используется в спорах, рассматриваемых общими и арбитражными судами, по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку, оспариванию отказа в регистрации товарного знака, прекращению незаконного использования товарного знака или коммерческого обозначения и взыскания компенсации за такое использование.

Подтвердить размещение негативной информации: распространение сведений порочащих честь и достоинство, распространение недобросовестной рекламы, предложение к продаже товаров или услуг. Гражданско-правовые споры с соответствующим предметом доказывания: дела о защите чести и достоинства, о защите прав потребителей, о защите конкуренции и соблюдения законодательства о рекламе, рассматриваемым арбитражными судами и административные дела, рассматриваемые Федеральной антимонопольной службой.





